Sabina Sádková: Snažím se propojit módní design s ortopedickou kvalitou obuvi

Už během studia na střední škole pracovala jako asistentka u kostýmního návrháře, poté pět let připravovala kostýmy v televizi Barrandov. Živila se sama, od devatenácti let nebydlela u rodičů, ale v podnájmech nebo u známých.

Po odchodu z vysoké školy přemýšlela, co dělat dál. Oděv ji přestával bavit. Nakonec pomohla náhoda.

„Jirkovi se udělaly výrůstky na patní kosti, nemohl bolestí skoro chodit. Dostal sice gelové podpatěnky, ale nikdo netušil, jak mu pomoci víc. Začala jsem si kolem toho zjišťovat informace. Překvapilo mě, že 75 procent lidí má podélně ploché nohy, tím trpí klouby a hlavně páteř. Způsobuje to především špatná a nezdravá průmyslová výroba bot,“ upozorňuje Sabina.

„Zaměřila jsem se na zdravé obouvání, navštěvovala jsem odborné kurzy a semináře. Chtěla jsem vědět, proč vznikají ploché nohy, vbočené palce, propadlé příčné a podélné klenby, ostruhy na patě, bolesti chodidel. Dost běžné je i to, že je jedna noha kratší. Mnozí se tím vůbec nezabývají. Lidé řeší oči, zuby a na nohy zapomínají.“

Zdravé obouvání ji zaujalo tak, že se na rok stala obuvnickým učněm u jednoho pražského ševce. Učila se, jak se šijí a opravují boty. Od té doby sleduje, co nosí lidé na nohou.

Na první ucelené kolekci pracovala dva roky a svoji značku Sabina Rich poslala do světa 25. září 2018, mimochodem na své třiadvacáté narozeniny. Snaží se o propojení módního designu s ortopedickou kvalitou obuvi. Myslela si, že potrvá několik let, než si jí někdo všimne. Stal se opak.

„Nečekala jsem to. Nakoupila jsem stroje, doobjednala materiál a už jsem v tom jela. Dokonce jsem si musela vzít posily. Mými klienty jsou nejvíc maminky s dětmi, ale také starší ženy. Chodí i muži, protože naše boty jsou unisexové a nabízíme je i ve větších velikostech. Sezona našich bot trvá od jara do podzimu. V zimě se nosit nedají, ale v té době zase budu mít víc času na další projekty,“ vypráví Sabina.

Dostala se dokonce do širší nominace soutěže o Ceny Czech Grand Design roku 2018 v kategorii Objev roku, a to za kolekci tenisek. Všiml si jí také respektovaný časopis Forbes.

Nahlédněme do dílny mladičké designérky, která pracuje v pražském obchodě Kvartýr u vinohradské vodárny. Její boty mají speciálně vyvzorovanou podešev, lidově podrážku. Ta bývá většinou z gumy, ale Sabina ji zhotovuje z pěny, která absorbuje náraz.

„My už nechodíme po trávě, písku, tedy po přirozených površích jako naši předci, ale po tvrdých materiálech - asfaltu, dlažbě, betonu. Přírodní cesty vlastně představují provedení 3D - jde o nerovnosti, kopečky, mělčiny, kdežto beton, kostky jsou rovné povrchy ve 2D, a to je pro nohu nepřirozené. Vadí i tvrdost. Proto nohu musíme chránit. Z toho vycházím. Navíc dole na podešvi jsou malé pyramidky, které rozkládají váhu těla a nárazy při chůzi po celé šířce chodidla, takže se člověk pohybuje po co největší ploše nohy.“

Svršek boty pokrývá pletenina. Tu Sabině vyrábějí v české pletárně z recyklovaných plastů. Je to pružný vzdušný materiál, který pevně drží nohu. Sabina nabízí čtyři střihové modely ve čtyřech barvách, dohromady tedy šestnáct kombinací. Dětské boty stojí od 1390 do 1790 korun, dospělé od 3590 do 3990 korun.