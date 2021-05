Recepty na jarní sváteční menu

Maso + omáčka: Nejdříve připravte rozmarýnovou sůl: Rozmixujte menší část soli s bylinkami a česnekem dohladka, poté přidejte zbytek soli a mixujte už pouze krátce. Touto solí nasolte jehněčí plec a nechte ji v lednici osm hodin odpočinout. Přebytečnou sůl z masa otřete a dejte jehněčí péct do trouby v zakrytém pekáči s lžící oleje.

Z měkkého masa vyjměte kost a ještě teplé vykostěné maso pomocí potravinářské fólie zabalte do úhledného válečku. Ten nechte vychladit.

Nakonec do ní přidejte hořčičná semínka, která Lukáš Hlaváček připravuje takto: „Semínka hořčice pomalu přivedu k varu, scedím, přidám čerstvou vodu a tento postup opakuji 7x. Posedmé semínka uvařím doměkka, scedím a vložím do rozvaru z octa, cukru, vody a soli. Uchovám v lednici, přidávám do omáčky při servisu spolu s čerstvým tymiánem.“