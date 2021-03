Proč byste nikdy neměli jíst oběd u počítače

To, co jíme a jak to jíme, má totiž psychologické a výživové důsledky. Obědvání u pracovního stolu může vést k „nevědomému stravování“. „Pokud jíte u pracovního stolu, může se stát, že nebudete věnovat pozornost fyziologickým podnětům, jako je například náznak sytosti. Velice pravděpodobně navíc budete jíst rychleji a nebudete se cítit plní,“ říká Leanne Redmanová, výkonná ředitelka pro vědecké vzdělávání v Pennington Biomedical Research Center.