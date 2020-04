Poslední mohykáni učňovských oborů

Školní prodejna na čáslavském náměstí je dobře vymyšlená. Maso a uzeniny do ní dodávají učni z oboru řezník-uzenář, koláči a zákusky přispívají budoucí cukráři. Ti, kteří aspirují na povolání prodavače, vám zboží zabalí a namarkují.

„A to ještě z masa, které jim dodáme, vaří kuchaři-číšníci ve školní restauraci,“ vykládá Lukáš Michek a ostrým nožem, který si nejdříve nabrousil, krájí kusy hřbetního sádla. „Zítra je budeme škvařit a sádlo a škvarky půjdou do naší prodejny,“ říká učeň oboru řezník-uzenář, jeden ze tří, kteří letos absolvují závěrečný, třetí ročník.

Po rozhovorech s nimi však pochybuji, že u řemesla skutečně všichni zůstanou. „Ze začátku mě to trošku bavilo, teď už ne,“ říká narovinu Luboš Smutný a prohlašuje: „Půjdu do lesa kácet stromy.“

Lukáš Michek by si chtěl dodělat dvouletou podnikatelskou nástavbu s maturitou. „Čím víc papírů, tím líp,“ tvrdí. „Jestli se k řezničině vrátím, je ve hvězdách.“

Aspoň že je tu zbylý do party Jan Bobek, který odmala přihlížel rodinným zabijačkám a už má zajištěné místo v nedalekém řeznictví.

Do prváku i druháku chodí po pěti budoucích řeznících, stejný počet mladých lidí se na školu hlásí i letos.

O návalu zájemců se nedá mluvit u žádného oboru, i když za relativně dobrou považuje Josef Jirák situaci u cukrářů, kuchařů a opravářů. Na druhou stranu některé třídy v minulosti ani neotevřeli. „Jeden rok se to stalo u řezníků, dvakrát u zahradníků,“ zmiňuje.

Co s nedostatkem řezníků? „Tendence ve světě je být vegetariánem nebo dokonce veganem,“ odlehčí Josef Jirák debatu. Už bez žertů pokračuje tím, že zájem o práci rukama je mezi mládeží mizivý. Touží po pohodlí a blahobytu, v jakém odmala vyrůstají, mnozí rodiče navíc zastávají názor, že kdo nemá maturitu, je méněcenný.

To, že více dětí (a jejich rodičů) upřednostňuje gymnázia a střední školy s maturitou, potvrzují údaje Českého statistického úřadu. Poměr žáků na učebních a na maturitních oborech se však během let dramaticky nezměnil. V loňském školním roce jich o maturitu usilovalo 73 procent, o deset let dříve necelých 78 procent.