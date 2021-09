Podzimní streetstyle z New Yorku

New York je pulzující metropole, která nikdy nespí. Zároveň je to ale také město plné zajímavých lidí, uměleckých galerií a unikátní architektury. Není proto divu, že si jej pořadatelé týdnů módy vybrali jako svou první zastávku.

Ve většině případů ale platilo, že o co jednodušší outfity, o to nápaditější doplňky. Jednoduché siluety proto doplňovaly velké řetězy, ať už kolem krku, nebo místo popruhů kabelek, či boty, které by se daly přirovnat k uměleckým dílům.