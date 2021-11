Podzim podle českých návrhářek. Co nejraději nosí a za co nejvíce utrácejí

„Svoji značku bych popsala slovy uvolněná, nadčasová, autentická. Do každé kolekce se snažím vkládat různé styly a nápady, které by více či méně měly uspokojit různé typy žen. Ať je to žena spíše konzervativní, která má ráda minimalistickou módu, nebo žena, která má v oblibě volnočasový styl, žena, která se ráda obléká do modelů, které dají vyniknout křivkám a jsou sexy anebo i ten typ ženy, která je vyloženě sportovně založená,” říká Gábina Páralová.