Podle čeho vybírat podložku na cvičení

Pokud se hodně potíte, je řešením dát si na podložku jógový ručník z mikrovlákna nebo si pořídit speciální kaučukovou jógamatku, která má přímo na sobě vrstvu z mikrovlákna. Výborně saje pot a perfektně drží úchop, takže čím více se potíte, tím lépe funguje. U klasických podložek bývá často při cvičení problém v nerovnoměrném zatížení těla do rukou nebo nohou. Snažte se proto váhu rozložit do středu těla. Nebude to tolik podkluzovat.