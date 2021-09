Pět každodenních návyků, které vás zbytečně vyčerpávají

Příliš dlouhé čekání mezi jídly

Tělo získává energii z potravin, které jíme, a spoléhá na stálý přísun. „Každá makroživina - bílkoviny, sacharidy a tuky - dodává energii. Sacharidy jsou ale primárním a preferovaným zdrojem paliva pro tělo,“ radí registrovaná dietoložka Caroline Laceyová pro Huffington Post. Některé části těla, například mozek, mohou jako zdroj energie využívat pouze sacharidy (ve formě glukózy).

„Tělo může uložit některé sacharidy v játrech pro pozdější použití, což funguje jako energetická rezerva pro tělo, které lze použít, když jsou hladiny cukru v krvi nízké, například mezi jídly,“ říká Laceyová. Zároveň ale dodává, že množství, které lze uložit, je omezené a nakonec se zásoby vyčerpají.

„Pokud jíme více sacharidů, zvláště jednoduchých, hladina inzulínu stoupá,” říká Uma Naidoová, nutriční psycholožka a autorka knihy „This Is Your Brain on Food”. Jakmile hladiny inzulínu po jídle dosáhnou vrcholu, může se hladina cukru v krvi následně zhroutit a vést k výraznému pocitu fyzického vyčerpání.

Co s tím? Obecně platí, že by přestávka mezi jídlem neměla být delší než 5 hodin. Je to ale čistě individuální záležitost, která závisí na mnoha faktorech. Nejlepším způsobem, jak se vyhnout pocitu hladu, je mít u sebe komplexní svačinku, která zažene hlad. Vyzkoušejte například proteinové tyčinky nebo třeba oříšky a ovoce.

Práce v nepořádku

Práce v přeplněném a neuspořádaném prostředí může zvýšit rozptýlení a nepozornost. Výsledkem toho vám trvá daleko déle dokončit jednotlivé úkoly na úkor vašeho času, mentálního soustředění a energie.

Co s tím? Udržujte své pracovní prostředí v čistotě a pořádku. Najděte si čas na uspořádání jednotlivých věcí. Vyhnete se tak neustálému hledání.

„Svým klientům radím, aby každý den strávili 10 minut úklidem své pracovní plochy a u toho poslouchali relaxační hudbu. Díky tomu si vytvoří pozitivní vzorec chování, navíc získají kvalitní pracovní prostor,“ vysvětluje Naidoová.

Máte otevřeno příliš mnoho záložek

Nejen, že tím trápíte baterii svého notebooku, ale také svoji produktivitu. Příliš mnoho otevřených záložek v počítači v mozku evokuje, že má mnoho jednotlivých úkolů, na které se musí soustředit.

V praxi to pak znamená roztěkanost a menší produktivitu. To stejné platí i v reálném životě. Snažte se vždy soustředit na jeden jediný úkol a až po jeho zpracování se vrhněte na další.

Co s tím? Položte si zásadní otázku, co vlastně potřebujete zvládnout jako první a jak to uděláte. Jakýkoliv jiný úkon ukončete a soustřeďte se jen na jediný bod.

V noci netlumíte světla

Pokud se vystavujete v noci jasnému světlu, váš mozek si bude mylně myslet, že je stále den. Kvůli tomu může dojít k narušení spánkového cyklu, bdění, může to vést k nespavosti, špatné kvalitě spánku a únavě.

Co s tím? Po západu slunce se zaměřte na to, abyste zklidnili svůj cirkadiánní rytmus. Samozřejmě to nelze vždy, obzvláště v zimě, ale naučte se se světlem pracovat. Nastavte si například na elektronických zařízeních noční režim, při kterém dochází k omezení modrého světla na minimum.

Důležité je také vyhýbat se celkově elektronickým zařízením alespoň hodinu před usínáním. U samotného spánku pak dbejte na to, aby vás nerušila LED světla od elektroniky, světla z ulice a jiné rušivé elementy. Ne nadarmo se říká, že tma a ticho léčí.

Hrbíte se

„Špatné držení těla může způsobit vyčerpání vašich energetických hladin větším tlakem na svaly, klouby a vazy,” říká lékařka Naueen Safdarová a vysvětluje, že vaše tělo tak musí vyvíjet více energie, což vede k rychlejšímu nástupu únavy.