Patnáct let po tsunami příběhy znovu ožívají

„Nápad jet na Maledivy byl můj. Ten první týden tam byl nádherný. Všichni si lebedili. Ani poté, co přes oblast přešla tsunami, mi nikdo nic nevyčítal,“ vrací se patnáct let zpátky.

Asi do hodiny se voda vrátila do normálu. Jen to moře bylo takové šedé a mělo hořkou pachuť. I počasí se strašně zhoršilo. Začalo neskutečně pršet a nebe bylo skoro černé. Totální změna klimatu. Bylo to celé divné.