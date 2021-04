Pandemie změnila online randění, lidé víc touží po trvalých vztazích

Naverbujte ostatní. Dnes se alespoň do určité míry kamarádí s internetem a sociálními sítěmi drtivá většina populace. Propojit vás nemusí jen aplikace, ale i vaši přátelé. Dejte vědět, že někoho hledáte. Také se nezdráhejte rovnou sdělit, co hledáte. Jestli chcete zdravý, stabilní a monogamní vztah, buďte v tom transparentní od samého počátku. Nejlepší je probrat s přáteli, co máte rádi a co ne, jaké máte preference, aby na vás mysleli a zamysleli se nad tím, s kým by vás mohli propojit.