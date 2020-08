Osvědčené, ale i nevšední recepty z okurek

Maso zprudka opečte ze všech stran na sádle, osolte a opepřete. Zatažené maso odložte stranou a ve výpeku dozlatova orestujte nakrájenou cibuli s kostičkami špeku, přidejte hořčici a zarestujte. Pak přilijte lák z okurek, vývar, vraťte zpět maso a pečte v troubě na 150 °C přibližně 3 hodiny, až je maso měkké. Maso vyjměte, omáčku svařte, rozmixujeme do hladka a přeceďte přes jemný cedník. Poté omáčku znovu přiveďte k varu, přidejte nakrájené okurky a podle potřeby dosolte a opepřete. Odstavte z plotny a do hotové, horké omáčky metličkou zašlehejte máslo. Maso nakrájejte ostrým nožem na plátky napříč vlákny a podávejte s omáčkou. Jako příloha je vhodná rýže nebo knedlík.

My v Savoya podáváme tatarák s uzeným žloutkem. Je to žloutek z vejce uvařeného metodou sous vide při teplotě 63 °C, 48 minut, který se po uvaření vloží do ledové lázně. Poté se vejce opatrně rozklepne a žloutek vyjme. Pak ho zaudíme pistolí speciálně určenou na tuto přípravu uzení (dá se koupit například v Makru). Přidáváme chlebové chipsy (na tenko nakrájený a poté na sucho opečený chléb). Samozřejmě můžete použít také klasickou topinku.