Nová zbraň na cukrovku

Pokud pacient splní předepsaná kritéria, hradí jeho zákrok zdravotní pojišťovna. „Náklady na operaci se jí obvykle vrátí do tří let, protože klient bývá zdravější a péče o něj vyjde levněji než péče o těžkého diabetika,“ vysvětluje profesor Fried.

Zatímco do dvou let po operaci má krevní cukr v normě nebo jen mírně zvýšený 75 % pacientů, po deseti letech je to necelých 40 % a po 15 letech 30 %. Bez ohledu na to bývá stav většiny pacientů pořád lepší, než kdyby operaci nepodstoupili.