Nepodceňujte péči o pleť v zimě, předejdete tak celé řadě potíží

Foto: Elizabeth Arden Eight Hour Cream Skin Protectant - ochranný krém na obličej, ruce i nohy, rozjasňuje pokožku, vyživuje rty, zaceluje roztřepené konečky vlasů, chrání kůži před mrazem i větrem, Notino 487 Kč; Nuance Caviar and Pearl Absolute Day Cream denní krém pro suchou pleť, výživný extrakt z kaviáru napomáhá obnově pokožky a redukuje známky stárnutí, Dr. Max 799 Kč; Nivea Creme - univerzální klasika, která pečuje a chrání každý typ pleti, včetně té dětské. Ideální i do mrazivého počasí, od 30 Kč; Intenzivní biodynamické pleťové sérum dieNikolai – Výběr ze zlatých hroznů s vysokou koncentrací živin a velkým podílem antioxidantů, vhodný pro regeneraci namáhané pokožky ať už chladem či intenzivním sluncem, 1500 Kč; Yves Rocher Hydratační péče s OF20 - Účinně a trvale hydratuje a povzbuzuje přirozený jas pokožky až 48 hodin, vhodný pro všechny typy pleti, 479 Kč; Eucerin Lipo-balance výživný krém - pro potřeby suché až velmi suché citlivé pleti, která trpí nedostatkem lipidů - je křehká, napjatá a objevují se na ní drobné šupinky, 449 Kč; Piz Buin Mountain ochranný krém na obličej a balzám na rty 2 v 1 SPF 30, Notino 291 Kč