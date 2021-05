Nemocná slezina nebolí, o to víc je třeba podporovat její funkčnost

Při zmínce o tomto orgánu se většině z nás asi vybaví leda tak „natržená” slezina, což je lidový výraz pro její nejrůznější poranění, většinou v důsledku pádů, úderů do břicha či dopravních nehod. Jde o vážná zranění, kdy se lékaři snaží udělat všechno pro to, aby poškozenou slezinu zachránili. Jde totiž o mimořádně důležitý orgán pro naši imunitu a správné fungování celého organismu. O to víc bychom měli vědět i o nemocech, které ji mohou ohrožovat, a o tom, jak ji podpořit.