Největší životní milníky návrháře Virgila Abloha

Do historie se zapsal jako první černošský umělecký ředitel značky Louis Vuitton. Jeho příchod do skupiny LVMH znamenal spojení módy z ulice s luxusní módou. Míchal tenisky a maskáčové kalhoty s obleky šitými na míru a večerními róbami. Ovlivňovalo ho graffiti, hip hop a skateboardová kultura.

Přestože neměl žádné formální vzdělání jako návrhář, naučil se řemeslu od své matky, která byla švadlena. V roce 2003 absolvoval inženýrskou školu, krátce na to se seznámil s rapperem a rovněž návrhářem Kanyem Westem a jeho tehdejším manažerem Johnem Monopolyem. Zanedlouho se stal členem jeho tvůrčího týmu a zlatá vrátka do světa módy se otevřela.

V roce 2019 byl Abloh jmenován do představenstva The Council of Fashion Designers of America. Rada se snaží podporovat americký módní průmysl.