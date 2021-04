Návrhář Michael Kors oslavil jubileum přehlídkou na Times Square

Kors se nejprve dostal do povědomí milovníků módy, když mezi lety 1997 až 2003 navrhoval pro francouzskou luxusní značku Celine. Paralelně s vedením designerské dámské sekce pracoval i na vlastní značce Kors Michael Kors. Po odchodu z Celine se rozhodl tvořit už jen pod vlastním jménem.

Nejprve představil pánskou kolekci, až následně se vrhl i do dámského odvětví. Jeho modely si zamilovala i bývalá první dáma Spojených států amerických Michelle Obamová, často je oblékají i modelky a další slavné osobnosti. Největší úspěch ale zaznamenala jeho sekce doplňků.

Jeho nejnovější kolekce pro období podzim/zima 2021-2022 je plná nápadných kousků, které jako by oslavovaly jeho čtyřicetiletou kariéru v módním prostředí.

„Minulý rok znamenal pro módní průmysl útlum, ale jsem za to rád, protože jsem měl alespoň možnost přemýšlet nad svojí kariérou a tím, kolik jsem toho již prožil. Podzim už vidím optimisticky a doufám, že až se moje kolekce dostane v září, říjnu a listopadu do obchodů, budou již otevřená divadla a jiné kulturní instituce a my zase dostaneme chuť se hezky obléknout,“ říká Michael Kors pro agenturu Reuters.