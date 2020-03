Návrhář Daniel Lismore přiveze do Prahy festival udržitelné módy

Daniel Lismore je pětatřicetiletý módní návrhář a designér, známý pro svou zálibu v extravaganci. Jeho výtvory, ale i on sám působí jako umělecké dílo, protože s oblibou kombinuje haute couture s vintage textiliemi a nejrůznějšími druhy ozdob. Ostatně jeho zálibu v pomalé módě reflektuje i Festival udržitelné módy, který přijede on sám do Prahy zahájit 7. března.