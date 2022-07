Natalie Portmanová: Poprvé v životě se cítím opravdu silná

Jedním z posledních snímků, které natočila, je sci-fi drama Lucy in the Sky. „Snímek volně inspirovaný životem astronautky NASA Lisy Nowakové a role astronautky Lucy Colové byla pro mě výzva. Lucy díky své touze po dokonalosti pronikne mezi uzavřenou skupinu mužů v NASA. Poté, co uskuteční svůj sen o cestě do vesmíru a maximálně se soustředí na přípravy další mise, zjišťuje, že její život se pomalu rozpadá. Lucy ztrácí smysl pro to, co je skutečně důležité. Právě díky ní jsem si uvědomila, jak důležité je v každé době si umět udržet pevnou mysl,“ komentuje svůj oblíbený film Natalie Portmanová.