Na jakou prevenci bychom neměli zapomínat

Test na okultní, tedy skryté krvácení do stolice dokáže zachytit včas nádory tlustého střeva a konečníku. Přesněji řečeno ještě přednádorový stav. Divertikuly, tedy výrůstky na tkáni střeva, ze kterých se nádor obvykle po dobu několika let vyvíjí, totiž mírně krvácejí a to lze zjistit rozborem vzorku stolice. Divertikuly se většinou dají snadno odstranit pomocí speciální sondy zavedené do střev přes konečník. Riziko rakoviny tím lékaři obvykle zažehnají.

V ČR je počet případů této rakoviny jeden z nejvyšších na světě, proto u nás lékaři kladou na prevenci zvýšený důraz. Pacientům ve věku 50 až 55 let hradí pojišťovny test jednou ročně, od 55 roků pak jednou za dva roky. Měl by zajímat hlavně pacienty s vysokým rizikem této rakoviny.

„Třeba z rodin, kde někdo tuto chorobu prodělal, ale také kuřáky nebo obézní, kteří konzumují hodně uzenin, živočišného tuku, ale málo zeleniny, ovoce a vůbec vlákniny,“ upozorňuje Černá.