Mrkev v hlavní roli: recept na polévku, hlavní chod či zákusek

Nakládaná mrkev: Tu připravte jako první, aby měla čas nasát aroma. Očištěnou mrkev nakrájejte podélně na tenké plátky a naložte ji do šťávy vymačkané z citrusů (nejlépe do vakuovacího sáčku).

Korpus: Ušlehejte vejce s cukrem do pěny. Přidejte mouku promíchanou se sypkými přísadami, olej, mrkev a ořechy. Dobře promíchejte a pečte ve vymazané formě v předehřáté troubě na 175 °C 70 minut.

Pěna: Vodu s cukrem svařte na rozvar o teplotě 118 °C a pomalu přilévejte do napůl vyšlehaných bílků. Šlehejte do hustého sněhu. Sníh přendejte do cukrářského sáčku a nastříkejte na vychladlý korpus.