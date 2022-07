Mluvení s plnou pusou je pro mileniály přípustné, tvrdí studie

„Nikdy nemluv s plnou pusou.“ Tomuto pravidlu, které často zaznívalo z úst našich rodičů, bude možná brzy konec. Etiketa se mění a konzervativní pravidla nahrazují ta nová. Alespoň to tvrdí výzkum, podle kterého tři čtvrtiny mladých dospělých ve věku od 18 do 40 let přiznaly, že neuznávají stará pravidla stolování.