Minerální, nebo chemické filtry? Co je pro zdravé opalování důležité

Nicméně UV filtry v těchto dnech by měly mít i běžné denní pečující přípravky. Protože nejde jen o riziko zhoubného melanomu, a tedy velmi nebezpečného onkologického onemocnění, ale také o předčasné stárnutí pokožky.

Na nechráněné pokožce dochází ke vzniku předčasných vrásek, stávající vrásky se prohlubují a pokožka povadá. Pokud tedy chcete, aby vaše pleť byla krásná co nejdéle a zbytečně vám nepřidávala léta, pak vám nezbude nic jiného, než ji chránit pomocí UV filtrů.

Bohužel kolem těchto filtrů panuje celá řada mýtů, kvůli kterým řada lidí používat ochranné přípravky odmítá. V lepším případě jejich pleť zestárne o několik let, v horším jim hrozí rakovina.

Stejně tak může být ale nebezpečné používat přípravky s velmi nízkým UV filtrem. Kdysi oblíbené SPF 2-8 by dnes mělo být naprosté tabu. Ochrana před spálením je pak skutečně minimální, a zvlášť v tropických dnech téměř neúčinná, pokud se tedy nehodláte přetírat každých 10 minut.

Číslo faktoru označuje, o jakou dobu můžeme být na slunci déle než v případě, kdy krém nepoužijeme. Pokud by se jedinec po 20 minutách na slunci spálil, pak při použití opalovacího krému s ochranným faktorem číslo 10 může být na slunci bez spálení až 10krát delší dobu. Děje se tak ale jen u voděodolných přípravků.

Problém přípravků s těmito filtry je, že bývají hutnější a špatně roztíratelné. Mnoho firem to sice řeší tak, že tyto filtry zmenší na nano úroveň, zde ale panuje podezření, že tyto zmenšené nanočástice se mohou dostat do buněk a tam se kumulovat, což může být bezepečné podobně jako u jiných kovů, které mohou buňku zahltit.

Navíc se tyto filtry mohou z kůže dostat do dalších orgánů, například do jater, kde se tyto cizorodé částečky mohou ukládat a ničit jaterní tkáň.

Chemické filtry (nebo také organické) jsou organické sloučeniny, které se absorbují do pokožky a zde pohlcují UV paprsky různých vlnových délek UVA a UVB. Vytvařejí tak v podstatě chemickou reakci, kdy přeměňují UV záření na teplo. Proto do této skupiny patří většina UV filtrů, které najdeme v opalovacích prostředcích.

Předností těchto filtrů je, že se lépe roztírají, nedělají bílé skvrny, stačí jich jen malé množství a lze je kombinovat s dalšími pečujícími ingrediencemi a přidávat je do pudrů, make-upů apod. Jsou také odolnější při pocení nebo koupeli, a tedy lepší pro sportovní aktivity.

Přípravky by se měly správně nanášet na čistou, suchou kůži, a to v tenké vrstvě. Na jeden nátěr by mělo připadnout 35 gramů přípravku, tedy sedm kávových lžic! Jedná se o mnohem větší množství, než jsou lidé zvyklí používat! Nešetřete ani u přípravků ve spreji či na olejové bázi.