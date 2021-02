Meryl Streepová: Snažím se porozumět ženám

V muzikálové komedii The Prom jde o příběh party zneuznaných hvězd z New Yorku, jednu z nich ztvárňuje právě Meryl; po jejím boku hraje například Nicole Kidmanová.

Meryl k tomu dodává: „Je to hodně zábavy a hudby, což teď všichni potřebujeme více než kdykoli jindy. Příběh podle skutečné události má šťastný konec. O tom jsme sami snili minulý rok a sníme o něm i letos. Život je teď temnější, ale musíme oslavovat to, co je ve světě dobré, co je humánní, co je správné. Radost ze života je zpěv, tanec a láska. Doufám, že se brzy vrátíme do starých kolejí.“