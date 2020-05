Medici, kteří dobrovolně pomáhají zdravotníkům v první linii

Část z nich slouží před nemocnicemi na takzvané triáži, tedy základním třídění pacientů, které vyzpovídají, změří jim teplotu a navigují je po areálu. Když mi jeden z nich přiloží na krk digitální teploměr, beru to jako formalitu. „Třicet sedm celých jedna,“ zahlásí po pár vteřinách. Trochu ve mně hrkne.

„Aha, to jste neměl dělat,“ usmějí se oba budoucí lékaři, zjevně spokojení s příčinou mé lehce zvýšené teploty, a pouštějí mě dál.

Mladí studenti medicíny se postavili do první linie

Mladí studenti medicíny se postavili do první linie Koronavirus

„Všem, co vylezou z auta, ukazuje teploměr o trochu víc,“ uklidní mě student Jan Křeček, jenž s rouškou na obličeji vyšel před budovu infekčního oddělení. Někdy také bývá od hlavy až k patě zakrytý, pokud na něj vyjde směna v triážním stanu, avšak dnes vyfasoval klidnější práci v administrativě. Medicínu studuje pátým, tedy předposledním rokem, na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Když se uzavřely školy, měl před státnicemi z neurověd. „Zastihlo nás to při výuce psychiatrie, čímž jsme přišli o většinu praxe s pacienty,“ lituje.

Přiznává, že rodiče se o jeho zdraví bojí, on sám si však hrozbu nákazy tolik nepřipouští. „Pravděpodobnost, že by mě nějak poškodila, je relativně nízká,“ myslí si.

Martin Moudrý, jeden z mediků, který se ukazuje i jako zručný programátor, následně vede prezentaci k mapové aplikaci, která má za cíl evidovat všechny studentské dobrovolníky v zemi a spojovat je se zdravotnickými zařízeními. Ze zdejší fakulty bylo v době Velikonoc, tedy zhruba měsíc od startu projektu, zapojeno do práce přes 600 lidí, z celé země pak více než 2500.

Koordinační buňku dobrovolnické iniciativy, která po svém vzniku inspirovala zbylé lékařské fakulty v zemi, tvoří osmnáct studentů. Někteří se nacházejí v posledním ročníku, takže by se z nich za normálních okolností stali v červnu promovaní lékaři. Zda to přece jen letos stihnou v termínu, ještě není jisté.

„Snažíme se, aby společný kontakt byl co nejkratší,“ říká Tomáš Sychra, student šestého ročníku oboru všeobecné lékařství. Budoucí chirurg zvládl ještě v řádném termínu státnice z interny, přerušit ale musel přípravu na závěrečnou zkoušku z chirurgie.

„Naprostá většina spolužáků teď pomáhá v nemocnicích. Fakulta nám vychází vstříc a všem, kteří pracují, to uzná za praxi a připustí je ke státnicím,“ vysvětluje.

Co vlastně smějí v nemocnicích vykonávat, když ještě nejsou hotovými lékaři? „Můžeme dělat sanitáře nebo ošetřovatele, zákon na to pamatuje,“ objasňuje Tomáš Sychra a dodává, že podmínkou je zkouška z ošetřovatelství.

„Máme studenty i v call centrech, v laboratořích, sháněli jsme i někoho do lékáren,“ připojuje se Kateřina Koudelková, která koordinuje dobrovolníky ve vinohradské nemocnici. „Někteří si domluvili asistenci u operací třeba na gynekologii. Většinou ti, kteří tam už dříve chodili na praxi.“

Hodně jejích spolužáků se ve vinohradské nemocnici střídá v triážních stanech. U jednoho z nich se dávám do řeči s trojicí mediků, vzorově navlečených do ochranných oděvů. Jediného muže mezi nimi – studenta šestého ročníku Viktora Šeba – poznám celkem snadno, jeho dvě kolegyně však mezi sebou rozliším jen podle barvy jejich roušek.

„Minulý týden jsem pomáhala ve screeningové laboratoři, teď jsem tady,“ ozývá se zpoza bílé roušky hlas Adély Hrdličkové, která by se po ukončení závěrečného ročníku chtěla uplatnit v klinické biochemii.

„Tady na triáži je to sice pořád stejné, ale komunikujeme s lidmi, je třeba je vyzpovídat, někdy i dát na vlastní intuici a třeba se na něco doptat,“ vysvětluje.

„Jak se chovají pacienti, se liší případ od případu,“ přidává se čtvrťačka Anna-Marie Kubištová. „Jsme základní filtr, který vyloučí ty, kdo by mohli být rizikem. Každý den ale narážíme na několik lidí, kteří jsou vytočení, že je zdržujeme, že je zákaz shromažďování a my tu přitom máme fronty,“ tlumočí, co zaslechla z jejich úst. „Ale chápu je, mají třeba strach, jsou nervózní.“