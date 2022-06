Letní vlasové trendy se nesou v duchu smyslnosti, přirozenosti i nespoutané jednoduchosti

Mikádo se drží na špici trendů již několik sezon. Od přísně střiženého se ale posunulo do rozevlátých, jemných vln, které zjemní a omladí obličej.

„Správně střižené mikádo by mělo i při odrůstání délek do sebe ‚zapadat‘. S dobrým střihem bude držet i po několik týdnů tvar a výsledek bude perfektní,” upozorňuje Martina Malinová z pražského studia Hair by Martina.