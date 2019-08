Kulaté, nebo špičaté? Ani jedno, nosit se budou boty s hranatou špičkou

Pokud patříte mezi milovnice minimalismu a kvalitní módy, pak si možná vzpomenete na odchod bývalé kreativní ředitelky Phoebe Philové od značky Céline před dvěma lety. Pro módní svět to byla rána.

Patřila jste mezi příznivkyně Céline pod taktovkou Philové? Pak vaší pozornosti nesmí uniknout značka Bottega Veneta, kterou dostal v minulém roce na starost nový kreativní ředitel Daniel Lee. Jeho práce i styl se totiž až nápadně podobají tomu, co Philová odvedla pro značku Céline.

Pokud jste vyznavačkou trendů a peníze raději nadneseně řečeno ukládáte do bot a kabelek než do nemovitostí, pak se nebojte investovat do originálních modelů od renomovaných značek, jako jsou právě Bottega Veneta, Saint Laurent, Mercedes Castillo.