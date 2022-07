Kristína Nemčková: V michelinské restauraci je to jako na vojně

Nemám ten pocit... Postupem času si čím dál víc myslím, že to v mém případě není ani tak talent, ale hlavně velké zapálení. Svůj úspěch tedy připisuji spíš tomu, že jsem hodně brzy našla, co mě opravdu baví, a že mě v tom rodiče podporovali. Nikdy mi neřekli, že vaření není dobrý sen.

Nijak zvlášť jsme to nikdy neplánovaly, záleželo na tom, co jsme zrovna našly v lednici. Rodičům jsme to vždy nachystaly jako překvapení, pohrály jsme si i s tím, jak jsme prostřely stůl...