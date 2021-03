Královna Letizia okouzluje svým citem pro módu celý svět

Pracovala v různých španělských médiích. Později se stala dokonce moderátorkou televizních zpráv, v rámci kterých informovala o důležitých světových událostech například při teroristických útocích na New York 11. září 2001. Za své reportáže obdržela r. 2000 prestižní cenu Larra (APM), a to v kategorii pro novináře do 30 let.