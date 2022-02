Kouzlo mezi dětmi a zvířaty uzdravuje

Děti určitě naslibují, že se klidně postarají o koně, levharta nebo divokého psa dinga. Jenže to vy nakonec budete muset dohlédnout na to, aby se třeba i malý pejsek dostal minimálně třikrát denně ven.

Stejně důležité je zhodnotit, jak realistické je, že se děti do péče opravdu zapojí - a tím pádem i to, kolik času a námahy to bude stát vás. Pokud některý člen rodiny se zvířátkem vysloveně nesouhlasí, obvykle se nevyplatí pořídit ho jemu navzdory. Může si ho samozřejmě zamilovat, často ale negativní pocity zůstanou nebo ještě vzrostou. To by rodině neprospělo. Zkuste spíš trpělivé, jemné přemlouvání, dejte tomu čas a hledejte jiná, průchodnější řešení.