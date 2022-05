Kim Kardashianová vynesla kontroverzní šaty po Marilyn Monroe

Už dlouho před samotným propuknutím letošního Met Gala se spekulovalo, jaké šaty si úspěšná byznysmenka a televizní tvář Kim Kardashianová oblékne. Letošní téma znělo „V Americe: Antologie módy“.

O to větší překvapení bylo, když se na červeném koberci objevila s blonďatými vlasy a v šatech, které si nechala ušít zpěvačka Marilyn Monroe speciálně u příležitosti jejího vystoupení na oslavě 45. narozenin Johna F. Kennedyho v Madison Square Garden v roce 1962, kde zpívala „Happy Birthday, Mr. President“.

Marilyn Monroe při vystoupení pro JFK Foto: Profimedia.cz

Přiléhavým křišťálovým šatům od návrháře Jeana Louise se přezdívá nejdražší šaty na světě. Obsahují 2500 krystalů a v akci firmy Ripley's Believe It or Not! byly vydraženy za neuvěřitelných 120 milionů korun (včetně aukčních poplatků).

„Dostala jsem ten nápad hned po minulém Met Gala, který se konal v září loňského roku. Přemítala jsem, jaké šaty by nejvíce splňovaly americké téma, když pominu šaty Balenciaga, které jsem již vynesla. Výsledek byl jasný, nejameričtější věc, na kterou si každý vzpomene, je Marilyn Monroe,“ řekla Kardashianová pro Vogue.

Šatech po Marilyn Monroe Foto: Profimedia.cz

„Dnes už není nic kontroverzního na poloprůhledných šatech. Nosí je každý. Tehdy to bylo ale šokující a šaty vybízely ke konspiracím, jaký vztah se odehrává mezi Monroe a JFK,“ dodala.

Fanoušci začali spekulovat nad jejím výběrem poté, kdy přítel Kardashianové Pete Davidson navštívil Ripley's Believe It or Not! velitelství v Orlandu na Floridě, kde prý strávili tři hodiny.

Kim Kardashianová v šatech po Marilyn Monroe Foto: Profimedia.cz

Spekulace podpořilo i vyjádření Kardashianové ohledně příprav její postavy do šatů pro Access Hollywood: „Myslím, že to bude na poslední chvíli, protože nelze šaty ušít na míru. Musím do nich přesně zapadnout.“

Později Kardashianová přiznala, že do šatů musela během tří týdnů shodit 7 kilogramů.

V šatech po Marilyn Monroe Foto: Profimedia.cz