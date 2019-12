Když vám zavolá anonym uprostřed noci

Když se to stane poprvé, myslíte si, že jde o omyl. Podruhé už vás obtěžující telefonát ze skrytého čísla zarazí: Volá mi někdo z jiného časového pásma? Je to zlý úmysl? Nebo jen náhoda? Potřetí je jasné, že o náhodu nejde.

Teď mám dilema: Zvednout? Nezvednout? A co uslyším? Funění? Nadávky? Výhružky? Ticho? Poradila jsem se o tom s psycholožkou.

„Hodně záleží na okolnostech. Jednorázové anonymní volání z neznámého čísla bych asi neřešila, může to být náhoda, pubertální žert nebo opilecká zábava. Kdyby mi někdo volal z neznámého čísla a já měla telefon po ruce, pravděpodobně bych ho zvedla. Jestliže půjde o omyl nebo pubertální vtip, tak hovor ukončím a budu spát dál, aniž by mě to znepokojilo,“ říká Veronika Šporclová z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

„U opakovaného volání bych byla víc obezřetná,“ dodává.

Jak poznám, jestli mi volá „pouze“ nevyrovnaný člověk, nebo nebezpečný blázen?

„Mohlo by se jednat o stalking, sice jen vzdálený, ale oběť nikdy nemůže vědět, jestli skryté číslo volá z druhého konce republiky nebo třeba z její ulice. Motivace stalkerů může být různorodá, každopádně je vždy na místě opatrnost. Osobnost stalkerů může být více či méně narušena. Narcisté, lidé závislí, emočně nestabilní nebo nadměrně sebestřední mohou tímto nevhodným chováním reagovat na odmítnutí, zátěž, nebo si vyřizovat s obětí konkrétní, i dřívější konflikty.“

Problém nastává, když volá někdo opravdu nebezpečný... Foto: Profimedia.cz

Skutečný problém však nastává, když vás obtěžuje někdo opravdu nebezpečný. Psycholožka Šporclová upozorňuje, že by mohlo jít o závažnější duševní poruchu, například schizofrenii nebo jiné onemocnění psychotického typu, takže pokud se v telefonátu se skrytým číslem objeví jakákoli forma výhružky nebo verbální agrese, není radno ji podceňovat.

„Takové nebezpečné chování může mít výrazný dopad na život oběti. Jestliže se cítí ohrožená, měla by se obrátit na policii s podezřením na trestný čin neznámého pachatele. Je proto vhodné si hovory nahrávat a poté je poskytnout policii jako důkazní materiál,“ radí psycholožka.

Dobrá rada drahá…

Je půl třetí ráno. Další telefonát ze skrytého čísla. Jak poznám, jestli mi volá „pouze“ nevyrovnaný člověk, nebo nebezpečný blázen? Najednou jsem úplně probuzená. Jako každý správný filmový divák totiž dobře vím, že jakmile osudový hovor zvednu, nic už pohromu nezastaví…

Když nezvednu, neposkytnu žádný prostor pro případné výhružky. Volající nebude mít zpětnou vazbu a třeba ho to přestane bavit: konec konců, on sám musel zůstat dost dlouho vzhůru, aby mě mohl probudit. A tak to vytípnu potřetí.

Teď už mi ale ty noční telefonáty vrtají hlavou. Neměla jsem skryté volání přijmout a říct anonymovi od plic, co si o něm myslím? Nebo by naopak byla chyba přistoupit na jeho hru? „Záleží na motivu volajícího,“ konstatuje psycholožka Veronika Šporclová.

„Hlavně si nenechávejte anonymní obtěžování pro sebe!“ radí psycholožka Veronika Šporclová. Foto: Petr Hloušek, Právo

„Na některé osoby platí, když se člověk nenechá zastrašit a vymezí hranice: dá zřetelně najevo, že mu obtěžování není příjemné, a že pokud neustane, udělá kroky vedoucí k nápravě. Může se ale jednat o opravdu nebezpečnou osobu se závažnějším duševním onemocněním, kde jakákoliv reakce – tedy i zvednutí telefonu a přistoupení na ‚hru' – bude vodou na její mlýn a povede ke zvýšení agrese.

Každopádně je důležité, aby se oběť nezalekla, nenechávala si anonymní obtěžování pro sebe, ale řešila věc s pomocí policie nebo organizací, které pomáhají obětem stalkingu, jakou je například Bílý kruh bezpečí.“

Milý mladý policista na příslušném místním oddělení policie ČR mě pozorně vyslechne, byť se trochu podivuje: „Kvůli takovým věcem k nám lidé obvykle nechodí,“ podotýká. Připadám si v tu chvíli trochu hloupě: udělala jsem z komára velblouda?

Stalking neboli nebezpečné pronásledování

Tohoto trestného činu se podle § 354 trestního zákona dopouští ten, kdo

jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou,



vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,



vytrvale jej kontaktuje,



omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života,



zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,

pokud toto jednání vzbudí důvodnou obavu o život nebo zdraví pronásledovaného nebo osob jemu blízkých. Trestní sazba je odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti.

Policie: nemůžeme nic dělat

Jak mi totiž policista vysvětlí, když vám někdo opakovaně volá v noci ze skrytého čísla, ale nevyhrožuje, případně to ani nezvednete, nejde o trestný čin, nýbrž o přestupek proti občanskému soužití. Tomu, kdo se schválnosti dopouští, lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. Pokud se mu ovšem prohřešek prokáže…

K tomu je třeba zjistit, kdo volal. Jenže identifikaci skrytého číslo si policie u telefonního operátora vyžádat nemůže. To smí pouze soud v případě trestného činu. Což není můj případ. Uděláme tedy jediné, co dělat lze: sepíšeme úřední záznam o podání vysvětlení, v němž situaci shrneme. Mile mě překvapí, že záznam hned neskončí v koši. Policie mi ještě dvakrát volá, jestli nenastaly nové okolnosti, než případ uzavře.

Nejdřív se snažím vypořádat s anonymem technicky. Na webu Letem světem Applem najdu radu:

Vytvořte kontakt a přidejte k němu číslo 000-000-0000.

Uložte tento kontakt a následně jej zablokujte.

Nyní jsou blokovány všechny hovory ze skrytých čísel!



Postupuji podle návodu a zkouším to rovnou ověřit hovorem s kamarádkou. Skryje si číslo a zavolá mi z něj. Dovolá se bez problémů, takže blokace přes uložení deseti nul evidentně nefunguje.

Konkrétní skryté číslo nelze odhalit vlastním úsilím – a tudíž ani zablokovat

Jak mi vzápětí potvrdí správce webu AnonymniInternet. cz Adolf Pupík, konkrétní skryté číslo nelze odhalit vlastním úsilím – a tudíž ani zablokovat. Přesto mi poradí: „Pokud nechcete, aby se anonym dovolal na vaše číslo, existují jednoduché aplikace pro systém Android, které umí vytvořit takzvaný black list. Vyzkoušet můžete třeba Calls Blacklist od vývojáře Vlada Lee.“

Tato aplikace dokáže filtrovat SMS, blokovat i hovory ze skrytých čísel a lze ji stáhnout z Google Play.

Než to však udělám, dojde mi, že blokace funguje na všechna skrytá čísla, nejen na to jediné, které mě obtěžuje. Když „černou listinu“ použiju, zbavím se sice anonyma, ale nedovolá se mi ani policie, daňový úřad či další úřady státní správy, které utajená čísla také používají. Takže tudy cesta nevede. Musím prostě zjistit, kdo mi volá a zastavit ho.

Pomůže operátor?

Podle zákona o elektronických komunikacích z roku 2005 má subjekt poskytující veřejně dostupnou telefonní službu povinnost identifikovat zlomyslná či obtěžující volání, pokud o to jeho účastník požádá. Operátoři tuto službu neposkytují bezplatně, nýbrž na náklady žádajícího.

„Původně jsme to měli jako službu neplacenou, ale viděli jsme, že toho zákazníci zneužívali i pro zjištění kontaktů běžných zmeškaných hovorů. Proto jsme zavedli poplatek. Není vysoký a my na tom nijak nevyděláváme, těch vyhledaných telefonátů je v řádu nižších stovek ročně,“ vysvětluje ředitel firemní bezpečnosti společnosti Vodafone Czech Republic Jan Šánek.

A dodává: „Stačí jen vyplnit formulář, v němž uvedete, kdy obtěžující volání nastalo: den, hodinu, ideálně i minutu, a za poplatek 250 Kč skryté číslo dohledáme. Tedy pokud je to v našich silách a lze číslo ustanovit: nesmí jít o předplacenou kartu. Ale jinak číslo dohledáme, i když je u jiného operátora, máme totiž s ostatními operátory pro řešení takových případů smlouvu. Podmínkou je, že hovor musí proběhnout na území České republiky.

Zákazník by měl také hovor na nějakou dobu přijmout, minimálně na několik vteřin. Některé ústředny sice dokážou vyhledat i nulové hovory, tedy ty nezvednuté, ale ne všechny v sobě tuto funkcionalitu mají. Hovor jde dohledat maximálně dva měsíce zpátky“.

Formulář vytisknou na počkání pracovníci kterékoli pobočky telefonních operátorů a přibližně do měsíce dostanete poštou informaci o tom, kdo vám volal: podle zákona o elektronických komunikacích to bude nejen číslo, ale také jméno volajícího, i když třeba není uveden ve veřejném telefonním seznamu. Podobně to funguje u všech mobilních operátorů. Takže vyplňuji formulář a posílám ho.

Počtvrté mě anonym probudí 8. října před třetí hodinou ranní. Vytípnu ho. O dva týdny později popáté. Tentokrát jsem pro změnu na noc vypnula na mobilu zvuk. Uplynou další tři týdny klidu. Že by volajícího noční vstávání omrzelo?

Telefon je nedostupný…

Můj operátor mezitím nelenil a opravdu se vytáhl. Přestože jsem volání ani jednou nezvedla, podařilo se skryté číslo identifikovat. Stojím na poště a v ruce držím obálku s cennou informací. Role se změnily. Z oběti se stal lovec: Mám tě, zákeřný zbabělče! A jdu si pro tebe!

Nadšení však rychle pohasne. „Dne 8. října 2019 v 2:53 hodin Vám bylo voláno z telefonního čísla 737 1*2 3*7 (Vodafone mi samozřejmě číslo poslal celé, nicméně zveřejnit ho bohužel nelze).

Vzhledem k tomu, že toto telefonní číslo využívá některou z předplacených služeb u společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., které jsou anonymní, nemůžeme Vám sdělit údaje o jeho majiteli,“ sděluje mi reklamační oddělení. Přeloženo do češtiny: Máte smůlu, majitele skrytého čísla nelze dohledat, protože volal z předplacené karty.

Sice tedy nevím, komu patří, nicméně samotné číslo mám před sebou. A vytáčím ho: jednou, podruhé, potřetí. Marně. Telefon je nedostupný, takže vysvětlení se nedočkám.

Na chvilku mě napadne nastavit si budíka na půl druhou ráno, skrýt číslo svého mobilu a… Ale jen na malou chvilku. Pak posílám SMS a doufám, že příjemci aspoň trochu zkazí den:

„Tady Monika Kuncová. Určitě víte, o koho jde. Opakovaně mi voláte z tohoto skrytého čísla na můj soukromý mobil uprostřed noci. Nemyslím, že se ozvete zpět, ale měl byste vědět, že jsem ohledně vašeho jednání podala záznam na policii, která záležitost vyšetřuje.“

Pak dám ještě varování před tímto číslem na web Vyhledatcislo.cz. A to je všechno, co můžu dělat. Pokud totiž volající číslo skryje, nelze ho zablokovat. A to ani tehdy, když je uložené v adresáři mého mobilu. Přístroj ho totiž nerozezná. Nezbývá mi tak, než dál vypínat na noc zvonění a bavit se představou, že anonym musí zůstat vzhůru, aby zavolal, zatímco já ho v klidu zaspím. A věřit, že ho policie vypátrá.

Proč jsem to nezvedla

Protože si dobře pamatuji americký psychologický thriller Telefonní budka z roku 2002, v němž v hlavní roli exceluje Colin Farrell: Je to snad poslední telefonní budka v New Yorku, a právě z ní telefonuje samolibý mediální manažer Stuart Shepard své milence.

Colin Farrell v hlavní roli amerického psychologického thrilleru Telefonní budka (2002). Foto: Profimedia.cz

Jednou ovšem telefon zazvoní dřív, než vytočí číslo, a on automaticky zvedne sluchátko: Když odejdeš, zemřeš… Když zavěsíš, zemřeš… Nejde o žert! Jako důkaz se na Stuartově čele objeví červené světýlko laserového zaměřovače a hon na kočku a na myš začíná…

Co dělat, když vás v noci obtěžuje volání ze skrytého čísla?

To je názor policejní psycholožky Ludmily Čírtkové, prorektorky Policejní akademie ČR v Praze.

„Když v nepatřičnou dobu, například v noci, zavolá skryté číslo a vy netušíte, kdo to je, tak to prostě neberte,“ radí.

Policejní psycholožka Ludmila Čírtková Foto: ČTK

„Vím, že je to těžké. Jestliže se takový hovor objevuje opakovaně, tak to člověka samozřejmě začne v myšlenkách zaměstnávat. Neznámo má tendenci upoutat. Postižený bude přemýšlet, kdo volal, a představovat si spíš ty horší a nebezpečné věci, protože nejistota dráždí fantazii a spouští strach a obavy.