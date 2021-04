Kdy bývají lidé nejšťastnější

Když se zeptáte lidí kolem sebe, kdy byli nejšťastnější, mnozí z nich nejspíše podlehnou nostalgii a budou se vracet do dětství. Koneckonců, není se ani čemu divit. Žádné povinnosti, milující rodina (pokud jsme měli to štěstí), netrápily nás žádné účty a zodpovědnost.

Jak z dat vyplynulo, ve věku kolem osmnácti let býváme obvykle se svým životem poměrně dost spokojení. Poté úroveň štěstí postupně klesá, dokud nedosáhneme středního věku, přičemž kolem 53. roku je v lidském životě hladina štěstí nejnižší. A podle odborníků se není čemu divit – práce, výchova dětí, placení účtů, to vše jsou povinnosti, které nám mnohdy štěstí kalí.

Ale nezoufejte, není to konečná. Jakmile se začíná přibližovat šedesátka, pocit štěstí opět narůstá a mnohé starosti naopak odpadají. A štěstí se podle zjištění zvyšuje až do 85 let (nejstarší studovaný věk). Lidé, kteří pak dokážou zůstat pozitivně naladěni, žijí déle, a to v průměru až o 7,5 roku.