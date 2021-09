Kdo oslnil a kdo pohořel na filmovém festivalu v Benátkách

V italských Benátkách aktuálně probíhá tradiční filmový festival, který se koná od 1. do 11. září. Letos přilákal velké množství celebrit a známé ženy jako by se chtěly po koronavirovém roku předvést více než kdy jindy. Komu se to povedlo a kdo šlápl s výběrem svého outfitu vedle?