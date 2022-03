Jennifer Lopezová: Život vás za odvahu odmění

S Benem Affleckem už byla kdysi zasnoubená v letech 2002 až 2004. Protože ti dva byli tehdy neustále spolu, novináři páru začali poněkud posměšně přezdívat „Bennifer“.

Svůj staronový vztah oznámila Jennifer Lopezová na Instagramu v červenci 2021. Oba si za těch sedmnáct let prošli nevydařenými manželstvími, Affleck také několikrát překonával závislost na alkoholu.

Teď jejich romance dojímá jak fanoušky, tak cynické bulvární žurnalisty. „Je to jasné! Jennifer Lopezová se chce vdávat počtvrté!“ shodli se po jejím vystoupení na udílení cen American Music Awards v L. A. koncem minulého roku, kdy hispánská kráska zazpívala On My Way a během vystoupení se převlékla do svatebních šatů. Místo kytice pak do publika symbolicky odhodila závoj.

Je tedy jasné, proč premiéra komedie Vem si mě byla načasovaná na únor kolem Valentýna.

Romantiku potřebuje každý

„Romantické komedie miluji nejen proto, že ze mě udělaly hvězdu i na plátně, ale i proto, že jsem sama romantik a lásku prožívám znovu ve svém osobním životě. Je tedy nejlepší čas se k těmto filmům vrátit,“ prohlásila Lopezová, která hrála ve Svatbách podle Mary, Krásné pokojské, Smím prosit nebo Příšerné tchyni.

„Všichni potřebujeme vtipný, svérázný, romantický pohled na život, zvlášť v době, kdy věci jsou někdy až příliš složité a my před nimi potřebujeme utéct k něčemu pozitivnímu.“

V romantické komedii Vem si mě (2022) se coby úspěšná zpěvačka vdá přímo na jevišti za cizího chlapíka z hlediště. Foto: CinemArt

Ve Vem si mě hraje superstar, která se má přímo na jevišti sezdat s jinou popovou hvězdou, kterou hraje další latinskoamerický idol zpěvák Maluma, ale zjistí, že ji podvádí. Ponížená v tu chvíli udělá naprosto nečekaný a šokující krok a rozhodne se provdat za obyčejného chlapíka z publika v podání Owena Wilsona.

„Párkrát se mi na koncertě stalo, že jsem si pohrávala s myšlenkou udělat něco naprosto šíleného, i když takhle odvážná jsem nikdy nebyla. Občas se všichni musíme odhodlat a skočit. Život za to pak člověka odmění,“ míní Jennifer, která pro film společně s Malumou nazpívala většinu originálních písniček na soundtrack.

Letos ji ještě uvidíme v další akční romantické komedii Shotgun Wedding, kterou navíc produkovala se známým kolegou Ryanem Reynoldsem.

„Snímek sleduje pár, který jede na svatbu, ale po příjezdu ho přepadnou zločinci,“ prozrazuje protagonistka.

Nejlepší verze sebe sama

Pro tento rok má ambiciózní předsevzetí. Ve videu na Instagramu zveřejněném 10. ledna napsala: „Chci být lepší, než kdy jindy – mentálně, fyzicky, duchovně, emocionálně. Chci být tou nejlepší matkou, jakou mohu být, nejlepší partnerkou, jakou mohu být, nejlepší přítelkyní, jakou mohu být – nejlepší dcerou, sestrou, šéfem, člověkem, kterým mohu být.“

Prý také přehodnotila priority v době pandemie. Především si uvědomila, jak důležitý je kvalitně strávený čas s rodinou.

„Čas je drahocenný a kromě zdraví pravděpodobně to nejdůležitější, co máme. Zjistila jsem, že existuje spousta věcí, které mohu dělat z domova, že nemusím ani tolik cestovat. Tak se budu moci věnovat Emme a Maxovi mnohem víc,“ říká Jennifer o dětech, které má s třetím manželem, hudebníkem Marcem Anthonym.

Tanec u tyče

Klíčovým filmem pro její kariéru kupodivu nebyla romantická komedie, ale životopisný snímek Selena z roku 1997.

„Tehdy jsem si představovala, že ta mladá krásná a talentovaná latinskoamerická zpěvačka, které se nepodařilo uskutečnit americký sen, jsem tak trochu já sama. Byl to můj první dobrý film. Další podobný se mi povedl až ve Zlatokopkách,“ říká Jennifer.

Jako Ramona (druhá zleva) vede ve filmu Zlatokopky tým protřelých striptérek, které začnou ruinovat bohaté klienty. Foto: Vertical Ent.

V této kriminální komedii z roku 2019 vystupuje jako Ramona Vega, protřelá striptérka. Se svými kolegyněmi začne krást peníze bohatým návštěvníkům jejich klubu.

„V rámci přípravy na roli jsem chodila do striptýzových klubů, mluvila s tanečníky i s dívkami u tyče. Pro mě to byla zase další škola života. Bylo neuvěřitelné, co jsem se od těchto dívek dozvěděla a naučila,“ dodává.

Za svůj výkon v roli Ramony si Jennifer vysloužila druhou nominaci na Zlatý glóbus (2020), stejně jako v roce 1998 za Selenu.

Víte, že… Narodila se v newyorském Bronxu portorikánským rodičům Guadalupe Rodriguezové a Davidu Lopezovi. Má starší sestru Leslie a mladší sestru Lyndu.

Už v pěti letech začala chodit na taneční lekce do baletního studia. V katolické škole dělala gymnastiku a byla členkou softbalového týmu.

S odhadovaným celosvětovým prodejem 80 milionů nahrávek je považována za nejvlivnější latino interpretku v Severní Americe.



Časopis Time ji v roce 2018 zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. V časopisu Forbes se předloni umístila na 56. místě žebříčku 100 nejlépe vydělávajících celebrit.