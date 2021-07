Je čas na letní rande. Značka: V každém věku

Když jdete na první, druhé nebo třetí rande, co od něj čekáte? Chcete, aby se vám rozbušilo srdce, nebo stačí pohoda a užívat si zajímavou konverzaci? Odpověď na tuto otázku se s věkem obvykle mění v souvislosti s tím, jak se proměňují naše priority.

Po dvacítce bez starostí

Dvacátníci, zvláště ti, kteří kulatiny oslavili poměrně nedávno, mají nejspíš nejvíc na výběr. „Možnosti k randění jsou pro čerstvé dvacátníky v podstatě nekonečné. Téměř všichni jsou na tom stejně. Studují nebo začínají dospělý život,“ upozorňuje vztahová koučka Robin Nindová.

Málokdo se tudíž chce rychle usadit. Část mladých závazek vůbec nehledá, ale ani ti, kteří chtějí něco vážnějšího, podle koučky nespěchají. Jde hlavně o romantické schůzky a společné zážitky. Včetně onoho bušení srdce.

Na druhou stranu, statisticky největší pravděpodobnost, že se setkáte se svým budoucím choťem, nastává právě pár let před třicítkou. O tom svědčí i to, že nejvíce žen se rozhodne vdát v osmadvaceti, nejvíce mužů se žení ve třiceti.

Tip: Bavte se. Tato dekáda života je velice formativní, což znamená, že se člověk stále ještě utváří, a to hlavně prostřednictvím nových zkušeností. I díky randění může člověk zjišťovat, kdo je a co chce, co se mu líbí a co ne. Důležité je vědět, jaké jsou vaše skutečné záměry. Pokud hledáte jen zábavu, nezatajujte to svému partnerovi na schůzce. A pokud chcete něco vážnějšího, nelžete o tom sami sobě.

Třicátníci jsou větší realisté

Samozřejmě ne všichni do toho takzvaně praští do třiceti. Koneckonců fenomén singles pořád pomalu narůstá už několik dekád. Třicátníci ale už většinou nemusejí zjišťovat, po čem touží a co se jim líbí.

„U třicátníků většinou vidím, že vědí, co chtějí a také co potřebují,“ uvádí vztahový terapeut Hernando Chaves. „Mají lepší a realističtější představu o tom, co je dělá šťastnými.“ To znamená, že už nehledají zakletou princeznu a nevyhlížejí prince na bílém koni.

A nejde jen vztahy. Lepší představu o svých potřebách mají lidé v tomto věku ve všech oblastech života. „Pro ženy je to desetiletí, kdy si skutečně užívají intimitu. Po třicítce pro ně může být randění mnohem uspokojivější než v době, kdy jim bylo dvacet,“ myslí si klinická sexuoložka Valeria Chubalová s tím, že si prostě víc věří.

„Už proto, že v tomto věku se méně starají o to, co si o jejich milostném životě myslí společnost.“ Místo toho, aby se nechávaly svazovat tím, co by měly dělat podle očekávání jiných, soustředí se na to, co je pro ně skutečně důležité.

Pokud člověk ví, co chce, může tomu jít naproti a nebránit sám sobě prostě jenom proto, že se nechce zklamat. „Otevřenost pro vztah z mého pohledu znamená ochotu odvážit se nějakého partnera potkat a poznat. A pokud nám nebude vyhovovat, nevázat se na něj, ale nechat si prostor pro někoho jiného,“ myslí si psycholožka Radka Gottwaldová.

„Neznamená to zoufalé hledání a snahu dát se dohromady s kýmkoli, jen abychom někoho měli. Ani to, že budete na druhém rande vykládat svým protějškům, že milujete děti a chtěli byste velkou rodinu, nejlépe brzy.“

Tip: Neupínejte se na minulost. Většina třicátníků za sebou má už nějaký ten pokažený vztah a snaží se zabránit tomu, aby se znovu dostali do bolestivé situace. Často i nevědomě, podvědomí prostě pracuje.

Ale pokud si nikoho nepustíte k tělu, pravděpodobně toho pravého nenajdete. A stále také platí rada být upřímný ke svému protějšku a realistický vůči sobě. Může vám to ušetřit spoustu času.

Zajeté koleje čtyřicátníků

Po čtyřicítce má většina z nás poměrně stabilní život, který nám obvykle vyhovuje. Často potkáváme výlučně jen blízké přátele a dobré známé či kolegy z práce, zkrátka pořád ty samé lidi. Pokud někdo hledá vztah nebo nezávazný flirt, musí opustit svou komfortní zónu. „Je čas vystoupit ze zajetých kolejí, rozšířit si okruh známých,“ myslí si vztahová koučka Robin Nindová.

Což se snadno řekne, ale hůř udělá. Není sice vždycky nutné najít si nevšedního koníčka nebo odjet sám na cesty, ovšem kuráž se obvykle vyplatí.

„Pro mě byl spolehlivý nástroj seznámení možná překvapivý – spolujízda autem. Kdysi jsem měla starší auto, a když jsem jezdívala z Brna domů, vždy jsem brala spolujezdce přes nějaký portál. Skvělá metoda seznámení se,“ radí Gottwaldová.

„Hodinu a čtvrt si povídáte, protože stejně v tom autě sedíte, nikdo od toho nic nečeká, protože jste tam nepřišli hledat otce svých dětí, a většina těch lidí mě pak kontaktovala dál – s některými se vídám dodnes,“ vzpomíná s tím, že je dobré být odvážný a brát to jako trénink v poznávání lidí a v udržování kontaktu s nimi.

Tip: Oprašte si vaše randící schopnosti. Zkoušejte si je s kamarádem nebo s kamarádkou, může to být legrace. Dostaňte se do toho, vzpomeňte si, jaké to bývalo a dodejte si odvahy k pro vás možná netradičním krokům. Pomozte si přitom, jak můžete – třeba změňte image, pokud vás to dostane do správné nálady.

Osud neklepe na dveře ani po padesátce

Čím jsme starší, tím je pravděpodobnější, že za sebou máme manželství nebo dlouhodobý vztah. Proto nemusí být snadné začít opět hledat romantický protějšek.

„Znovu vstoupit na randící scénu může být zároveň vzrušující a stresující v jakémkoliv věku, ale pro padesátníky to platí dvojnásob,“ tvrdí vztahová koučka Robin Nindová.

„Ale i tak je třeba začít být v tomto ohledu aktivní. A to stejně jako v případě čehokoliv jiného, čeho chcete v životě dosáhnout.“

Podle koučky jsou její klienti v tomto věku už velmi málo ve vleku emocí a celou situaci berou prostě pragmaticky. Vědí, proč si chtějí někoho najít, jsou už realisté, chápou, co mohou od vztahu očekávat a dobře zvažují, jestli jsou mu ochotni také něco obětovat, protože, pokud je nepotkala neočekávaná ztráta partnera, jejich život je už většinou zaběhlý a zajištěný.

Od randění také mohou zejména ženy odrazovat mnohé komplexy (ze vzhledu, stárnutí atd.) a předsudky. Robin Nindová má pro ně ale dobrou zprávu – přes všeobecné přesvědčení hledá většina padesátníků vrstevnice, ne mladší ženy. „Chtějí někoho, kdo je mladší nebo starší tak o tři roky a bude dobrou parťačkou do života.“

Tip: Buďte pozitivní. Váš životní postoj i konverzace s potenciálními protějšky by měly vyznívat optimisticky. Stěžování si nechte pro kamarády. Pokud se ostýcháte, uvědomte si tři důvody, proč právě vy stojíte za to. Můžete být skvělými vypravěči příběhů, kuchaři, mít dobrý všeobecný přehled… Nebo taky něco zcela jiného. Vždyť lidé jsou tak rozmanití a tím i zajímaví!

Kam vyrazit?

Prostředí může hodně ovlivnit, jak rande dopadne, zda se při něm budete cítit dobře a uvolněně. Káva v kavárně? Zejména pokud jde už o druhé nebo třetí setkání, člověk může být originálnější.

Samozřejmě se nabízejí koncerty, bary či grilování s přáteli, ale zkuste i některé z našich tipů – své si mezi nimi jistě najdou jak mladší, tak starší. I když, znáte to, člověk je tak starý, jak se cítí, říká se…

Minigolf. Jistě, potkáte tu rodiny s dětmi, přesto je to činnost, která zabaví a vyplní trapné chvilky, kdy dojdou témata ke konverzaci. A dá se u něj i bez problémů povídat.

Zoologická zahrada. Pokud spolu zůstanete, můžete tu mít i svatbu. Botanická zahrada nebo akvárium jsou také hezká prostředí inspirující k řadě zajímavých témat k hovoru.

Inline brusle. Jste oba sportovně založení? Vyjeďte si do parku nebo na nějakou stezku.

Horolezecká stěna. Existuje i celá řada venkovních.

Rozhledna. Po republice jich je celá řada, mnoho z nich má své osobité kouzlo a někdy i zajímavou historii. Procházka je při takovém rande nevyhnutelná – a tím lépe…

Letní kino. V ČR je jich okolo tří stovek a dívat se na film pod stromy, klidně i se sklenkou v ruce, může být romantický zážitek. Ty navíc nabízejí i starší filmy, a s nimi i vzpomínky…

Farmářské či jiné trhy. Navrhněte procházku a zamiřte na trhy, kde si můžete ve velmi neformálním prostředí prohlížet, přivonět, dát si chutné drobnosti k jídlu. K tomu do ruky kelímek s domácím moštem nebo dobrým vínkem a atmosféra se hned změní… Místo navíc přímo vybízí ke konverzacím o tom, co máte rádi.

Venkovní koncerty. Člověk může být zapálený rocker třeba v sedmdesáti. Ale i vážná hudba a jazz se dají poslouchat venku. Opět tu hraje ve váš prospěch neformální atmosféra, hudba poskytuje i řadu témat k hovoru. Nehledě na uvolnění a případný tanec…

Venkovní tančírny s ukázkovou lekcí. Různé taneční školy pořádají večery plné tance a hudby, populární je třeba salsa.

Hvězdárny. Od poloviny července až téměř do konce srpna je možné pozorovat nejen hvězdy, ale i meteority a další letní úkazy.