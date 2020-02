Jamie Lee Curtisová: Čím víc jsem byla slavná, tím víc jsem propadala závislosti

„Ve vtipné satirické krimi Na nože hraju dceru úspěšného autora detektivních příběhů, jehož smrt se stává katalyzátorem intrik a tajemství. I já chci pohovořit o tajemství, které mě léta tížilo, o své dlouhé závislosti na drogách,“ svěřovala se Jamie při rozhovorech v rámci propagace filmu, který u nás právě vstupuje do kin. Začalo to v roce 1989 po plastické operaci očních víček.

„Přistihla mě totiž, jak zapíjím hrst Vicodinu, jako by to byly vitamíny. Řekla mi, že jestli nepřestanu, jsem mrtvá žena. Krátce nato, v roce 1999, jsem si v časopisu Esquire přečetla článek o zničující závislosti na Vicodinu a přesvědčilo mě to, že s tím musím sama skončit. Strašně jsem se bála, že to na mě, celebritu, všechno praskne a budu mít po kariéře. Nakonec jsem ale našla odvahu a šla se léčit.“