Jaké sukně vévodí letošní sezoně a s čím je nosit

Letošnímu roku dominuje střih jménem midi. Jedná se o sukně s délkou do půli lýtek nebo nad kotníky. Vybírejte mezi splývavými modely, které hezky kopírují tvar postavy. Skvěle vypadají také zavinovací sukně, které navíc dokážou zamaskovat nějaké to kilo navíc.

Ženy se silnějšími stehny či hýžděmi by naopak měly volit drobnější vzor, který nemá tendenci rozšiřovat, a navíc působí romantickým dojmem.

Džínové sukně se hřejí na výsluní již od 60. let minulého století, kdy je nejvíce proslavilo celosvětové hnutí hippies. Letos se vrátily do hry zejména minisukně v lichotivém střihu do písmene A.