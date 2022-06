Jak vybrat lázně pro děti

Mnohdy se rodiče obávají, že dítě pobyt v lázních nezvládne. Lékaři ho mohou navrhnout dětem již od dvou či tří let, v některých případech od jednoho roku, a o jeho délce rozhoduje na základě aktuálního zdravotního stavu vedoucí lékař léčebny. Ovšem doby, kdy malé děti trávily v lázních dva měsíce bez blízkých lidí, jsou naštěstí pryč. Mají právo na doprovod rodičů, který do šesti let věku dítěte při komplexní léčbě hradí pojišťovna. Starší zvládnou pobyt i samy s tím, že za nimi rodiče jezdí pravidelně na návštěvy, v některých případech ale může o proplacení pobytu doprovodu pojišťovnou rozhodnout revizní lékař.