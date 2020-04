Jak naučit děti uklízet

Dnes už není pro mnohé rodiče obvyklé, že by své děti jen tak pouštěli ven hrát si s kamarády, spíš se setkávají u někoho doma. Podle organizátorky domácností Sherri Curleyové je dobré orámovat tento čas úklidem. „Dejte svým potomkům na srozuměnou, že před i po návštěvě očekáváte v bytě čistotu. Ujistěte se, že je to tak, jak má být, předtím, než si kamarády pozvou nebo než dorazí,“ radí Curleyová. Stejně tak je dobré upozornit děti, že je čas na úklid, asi dvacet minut před tím, než návštěva odejde. „Buď se mohou rozhodnout, že po sobě uklidí spolu, nebo se do toho vaše ratolest pustí sama po ukončení návštěvy. Spíš si samozřejmě vyberou asistenci. Je to rychlejší a zábavnější.“