Jak moc fotky na sociálních sítích lžou

Slavní, ale i další influenceři skrz sociální sítě působí na tisíce až miliony svých sledujících, kterým do značné míry ovlivňují jejich životy. Bohužel ne vždy v tom pozitivním slova smyslu. Zvlášť, když se pasují do rolí výživových poradců, přestože problematice vůbec nerozumí či svou tvář a tělo prezentují jinak, než odpovídá skutečnosti. Touha po dokonalosti pak vhání stále více mladých dívek do psychologických či psychiatrických ordinací.