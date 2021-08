Inspirujte se streetstylem z Kodaně a vneste do svého šatníku barvy

Na rozdíl od minulých let, během nichž se to v Kodani hemžilo outfity v neutrálních barvách, byl letošní ročník o poznání jiný. Rok pandemie sehrál své a tamější milovnice módy jako by chtěly oslavit návrat do společenského dění. Neutrální barevnou paletu nahradily výrazné odstíny.