Inspirujte se květovanými šaty podle vévodkyně Kate

Pokud vás baví styl oblékání vévodkyně Kate, tak věřte, že není vůbec těžké ho napodobit. Sama se totiž rádá obléká nejen do nákladných rób od designérů, ale také do běžné konfekce. Často proto platí, že pokud sáhne po kousku z cenově dostupného obchodu, je okamžitě vyprodaný. Co nosí Kate nejčastěji?