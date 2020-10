Inovativní móda nemusí být vždy ekologičtější

„I když je oděv co nejzodpovědnější, vždy bude mít větší ekologický dopad než oblečení z druhé ruky. Osobně jsem spíše pro to, aby se nic nevytvářelo a kupovalo se to, co již existuje,” říká třicetiletá Pařížanka Alice, která je sice vegetariánka, ale raději si koupí živočišnou kůži z druhé ruky než alternativy kůže.