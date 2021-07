George Clooney: Otcovství mi dalo víc než Hollywood

„Začal být ošumělý, tak jsem si namíchal kbelíky barev a dal se do toho. Cítil jsem se hned lépe. Vylepšil jsem zahradu i dvůr pro naše štěňátko Bernarda, a znovu jsem začal šít – hlavně pro děti, upravil jsem ale i manželčiny šaty. Dlouho jsem byl sám, neměl jsem peníze a musel jsem se spoustu věcí naučit. Kdybych se ocitl na pustém ostrově a musel si vybrat někoho, kdo mi pomůže přežít, vybral bych si sám sebe. Zeptejte se všech mých přátel i oni by si vybrali mě,“ pyšní se s úsměvem a pokračuje:

George desítky let budoval hvězdnou kariéru, teď je u něj na prvním místě rodina. Své děti pojmenovali s Amal na Hollywood zcela obyčejně Alexander a Ella. Vždyť i tak to budou mít obtížné kvůli příjmení Clooney.

„Myslím, že otcovství, kterému jsem se léta tolik bránil, mi nakonec dalo víc než Hollywood. Chci děti nakazit svým smyslem pro humor a blbnu s nimi tak, že to někdy šokuje jejich matku, tak ty věci radši nebudu jmenovat. Jen dodám, že to nejhorší, co můžete udělat, je nechat mě s nimi na dlouhou dobu samotné...,“ přibližuje svoje otcovské radosti.

Amal si ale naštěstí nestěžuje. „Jsme tým od té doby, co jsme se setkali. Až na výjimku několika dnů jsme stále spolu, nikdy jsme neměli italskou domácnost, a to jsme manželé sedm let. Oba jsme zaneprázdnění, ale oba sdílíme život toho druhého, pokaždé při večeři mluvíme o všem, co děláme,“ prozrazuje George.