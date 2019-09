Fenomén doby? Sledování expartnerů na sociálních sítích

„Oběma bývalým partnerům by pomohlo, kdyby se po rozchodu přestali vzájemně sledovat na sociálních sítích a přerušili tak vzájemný kontakt. V dnešní době se ale tento požadavek může zdát až jako nadlidský výkon. Touha po tom vědět, co partner dělá a jak se mu po rozchodu daří, je zkrátka silnější,“ tvrdí psychoterapeutka Bronwyn Singletonová pro Huffington Post. Je to ale zdravé?