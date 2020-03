Emma Watsonová: Být matkou a manželkou není v rozporu s feminismem

V boji za rovnoprávnost nepolevila od chvíle, kdy se před šesti lety vyslovila za hnutí HeForShe při shromáždění OSN. Na její vystoupení reagovaly pozitivně tisíce lidí včetně známých tváří, jsou ale i tací, kteří ji za její feministické nadšení odsuzují.

„Ano, jsem feministka, a i když mi někteří říkají, ať slovo feminismus nepoužívám, já se ho nebojím. Chci jen, aby byl feminismus správně pochopený; nejde o žádnou nenávist k mužům. Myslím si, že kdybych nebyla známá, nikdo by mě neposlouchal. Ptají se mě, proč se do toho zapojuji, vždyť to prý vůbec nepotřebuji. Ale je tolik věcí, o kterých by ženy a muži spolu měli mluvit, snažit se navzájem si porozumět,“ vysvětluje.

Malá velká kráska

Roli v nové adaptaci klasického románu Malé ženy (právě běží v kinech) vzala také proto, že odpovídala jejímu přesvědčení o úloze moderní ženy. Emmu zaujalo, že v podání režisérky Grety Gerwinové se příběh sester Marchových (odehrává se ve druhé polovině 19. století), čtyř mladých žen, z nichž každá je odhodlaná žít podle svého, stává nadčasovým a velice aktuálním.

Trailer Malé ženy Video: Falcon

„Touhy Meg, nejstarší ze sester Marchových, být matkou a manželkou nejsou v rozporu s feminismem. Její rozhodnutí potírají mýtus, že abyste mohla být feministkou, musíte manželství naprosto odmítat. Meg se naopak chce vdát a mít děti, ví naprosto přesně, kým je a co chce, a to u mě rozhodlo.“

Emma si užila i přestávky mezi natáčením, které trávila s dalšími aktivistkami, herečkami Laurou Dernovou a Meryl Streepovou. „Byla to nádherná možnost zahrát si s tak slavnými kolegyněmi, se kterými se znám z akcí HeForShe, jsme součástí stejného hnutí,“ pyšní se.

V Malých ženách hraje Meg (první zleva), nejstarší ze sester Marchových. Foto: Falcon

Zvídavá Bella

Od svého projevu o rovnosti žen a mužů si Emma mnohem pozorněji vybírá role. Po dokončení poslední ságy o Harrym Potterovi a několika komediích se pustila do velice náročných postav po boku samých hollywoodských hvězd. V akčním dobrodružném dramatu Noe (2014) si vedle Russella Crowa zahrála roli Ily, nevinné mladé dívky, která dospívá v nezávislou ženu, ve snímku Kolonie (2015) zase manželku, která zoufale hledá muže uneseného do sekty v chilské kolonii. Obtížná byla jak role otcem sexuálně zneužívané dcery v krimi Regression (2015), tak ta ve sci-fi thrilleru The Circle, kde dostala šanci hrát s Tomem Hanksem.

„Pak už jsem ale zase potřebovala něco odlehčenějšího,“ směje se. „Když mi nabídli Bellu z Krásky a zvíře, uvítala jsem to. Není totiž kráska jako kráska. Odmítla jsem hrát Popelku, ale u Belly se mi líbilo, že byla inteligentní, nezávislá, zvídavá a měla osud ve svých rukou.“

Děvčata, nedejte se!

Narodila se v Paříži anglickým rodičům – právníkům Jacquelině a Chrisovi. Francouzkou byla Emmina babička, u které rodina tehdy žila. Když bylo Emmě pět let, přestěhovali se zpět do vlasti, konkrétně do Oxfordu. Emma zářila ve školních hrách, v sedmi letech vyhrála recitační soutěž a nebylo jí ještě ani deset, když zvítězila v konkurzu na roli Hermiony pro film Harry Potter a kámen mudrců (2001).

Jako velvyslankyně dobré vůle OSN při projevu za zvýšení počtu žen v parlamentu v Montevideu – Uruguay. Foto: Profimedia.cz

I dál měla obrovské štěstí jak na herecké kolegy, tak na režiséry, prala se o ni samá esa. A zájem o ni neuhasíná, nejspíš i díky tomu, že při natáčení vydrží ledasco a bez hvězdných manýrů. „Vycepovala“ ji už zmíněná série filmů o kouzelníkovi z Bradavic. „Za ta léta se ze mě stala disciplinovaná herečka. Jsem zvyklá opakovat jednu scénu do úmoru, při natáčení hodiny mrznout, stát promočená v dešti, pak utíkat a na povel plakat…“

Za potterovskou sérii si vydělala 10,5 milionu liber, v Londýně si za tři miliony koupila dům, přestože je jednou nohou doma i v Americe. V dubnu jí bude třicet let, ale se založením rodiny nespěchá.

„Nebudu ve stresu a nervózní jen pro to, že ještě nemám manžela a dítě. Momentálně k životu dalšího partnera kromě sebe nepotřebuji, říkám, že jsem ‚self-partnered‘, ne single. Chápu, že mnohé ženy jsou takovým očekáváním společnosti frustrované. Jak je vidět, budu muset dál propojovat svou hereckou vášeň a feminismus na obrazovce i mimo ni,“ končí s úsměvem.

