Kožené kozačky, & Other Stories, orientační cena 4600 Kč Foto: archiv firmy

Elegantní béžové kotníčkové boty do suché zimy

Dlouhodobá předpověď věstí slunečné počasí a teploty lehce nad nulou. To je ideální čas na to vytáhnout nadčasové béžové kotníčkové boty a kozačky, které skvěle doplní každý elegantní look. Jaké si vybrat a s čím je kombinovat?