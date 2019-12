Dělají společnost seniorům ve svém volnu. Nevidomá Monika dělá i masáže

„V zařízení máme dvanáct dětí, od jednoho roku do pěti let, které téměř každodenně navštěvují naše klienty a vždy jim zanechají úsměv ve tváři. Setkávání, mezigenerační propojování na protipólech časové osy, má zde skutečně úspěch,“ vysvětlila ředitelka centra Renata Horňáková.

Návštěvy potmě: Nevidomí přinášejí seniorům do života světlo

Návštěvy potmě: Nevidomí přinášejí seniorům do života světlo Styl

„Mně osobně to přináší pocit naplnění a pocit radosti. Zvlášť když vidím, jak jsou senioři po našem společném tvoření spokojeni s výsledkem,“ svěřila se, proč centrum ráda navštěvuje.

S tím souhlasí i další společnice Monika Belinská, která se sama potýká s handicapem, je totiž téměř nevidomá. To jí však nebrání se seniory kromě povídání chodit i na procházky či do kaváren nebo jim poskytnout masáž.

Věcí, se kterými je v centru třeba vypomoci, je do Vánoc ale ještě dost. Ježíška tu přitom oslaví už 19. prosince, a to společně s dětmi z dětské skupiny, které budou seniorům rozdávat dárky, které do centra putují z nejrůznějších míst.