Dárcovství zachraňuje životy. Co lze dnes darovat a za jakých podmínek

V ČR je nyní v nemocničních transfúzních zařízeních registrováno zhruba čtvrt milionu dárců krve. Lékaři by jich ale přivítali o 50 tisíc víc.

„Příliv prvodárců potřebujeme každoročně navýšit o tři až šest tisíc proti současnému stavu. Pro každého zdravého člověka ve věku osmnáct až šedesát let je darování krve výzvou, kterou by měl následovat,“ říká prezident Českého Červeného kříže docent doktor Marek Jukl. Jak na to?