Další rok hrůz pro britskou královnu

A bylo toho dost. Ona sama i celá její rodina se musely vyrovnat s odloučením prince Andrewa od Sarah Fergusonové, rozvodem princezny Anny, zveřejněním šokujícího životního příběhu Diany i s pustošivým požárem Windsorského zámku, jehož pozdější poněkud problematická obnova vyšla daňové poplatníky na desítky milionů liber.

Nejen ti, kdo zrovna nejsou fanoušky britské královské rodiny, jízlivě tvrdí, že rok 2019 je pro ni jako přes kopírák. I když některé skandály dynastie lze omlouvat jako smůlu, přece jen jeden z nich je nejen po dle znalců britského dvora natolik závažný, že může ve svých důsledcích ohrozit samotnou monarchii.

Andrew kamarádil s americkým miliardářem Jeffreym Epsteinem. Ten ještě předtím, než v létě spáchal v newyorském vězení sebevraždu, čelil obvinění z pedofilie a dalších sexuálních zločinů: měl mj. dodávat přátelům k potěšení a často za úplatu velmi mladé dívky.

Autonehoda Philipa

Průšvihy dvora v letošním roce spustila lednová dopravní nehoda poblíž Sandringhamu, kterou zavinil osmadevadesátiletý vévoda z Edinburghu. Manžel královny, princ Philip, který už dávno neměl usedat za volant, narazil černým landroverem do jiného auta. Jeho řidička kolizi odnesla zlomeným zápěstím, spolujezdkyni museli odvézt rovnou do nemocnice a mnoho nechybělo a devítiměsíční kojenec při ní mohl zemřít.

Princ tvrdí, že ho oslnilo zimní slunce, avšak svědkové namítali, že bylo pod mrakem a že přijíždějícímu automobilu očividně nedal přednost v jízdě. Philipovi navíc trvalo dlouho, než se ráčil omluvit, a nedlouho poté ho načapali novináři, že opět řídí, navíc nepřipoutaný.

Královna Alžběta II. a princ Philip, krátce po nehodě při focení se členy Řádu Za zásluhy. Foto: Profimedia.cz

O tom, že se manželky obou Alžbětiných vnuků zrovna nemusejí, si štěbetají už i vrabci na střeše Buckinghamského paláce. Místo aby po svatbě zamířili do tradičního sídla panovnické rodiny v Kensingtonském paláci, přestěhovali se letos na jaře Harry a Meghan do zmodernizované usedlosti Frogmore ve Velkém windsorském parku. I oni tak sáhli hluboko do kapes daňových poplatníků: přestavba stála 2,4 milionu liber (72 milionů Kč).

V květnu radost provázející narození syna Archieho pokazily zbytečné tajnosti, které pár v rozporu s tradicemi spřádal kolem křtin. Když Harry a Meghan cestovali v říjnu deset dní po Jihoafrické republice, ze začátku je naopak provázely mohutné ovace: manželé hýřící pohodou, zamilovaností a harmonií potomka trpělivě ukazovali davům zvědavců.

Čtyři generace královské rodiny, královna Alžběta II., princ Charles, princ William a princ George, společně připravily vánoční pudink, který byl rozdán veteránům Britské královské legie. Foto: Profimedia.cz

Válka s bulvárem

Pak ale Harry v dokumentárním pořadu natáčeném během africké cesty britskou televizí ITV neuváženě potvrdil roztržku s bratrem slovy: „Jdeme každý svou cestou.“ Ani Meghan nezůstala pozadu. Postěžovala si, jak obtížné je být současně manželkou i matkou: „Doopravdy nežijete, jen existujete.“

O tom, že to mezi syny prince Charlese a Diany zrovna neklape, svědčí i skutečnost, že charitativní organizace prince Williama a jeho paní Kate Middletonové oficiálně odstranila veškerou zmínku o princi Harrym a Meghan Markleové.

Meghan při pobytu v Jižní Africe dospěla k rozhodnutí zažalovat vydavatele bulvárních listů The Daily Mail a The Mail on Sunday za to, že otiskly její ručně psaný dopis problematickému otci. Harry chvilku poté vydal prohlášení, v němž se rozhořčil nad chováním britského bulváru. Naznačil, že mu zabil matku a že by neustál, kdyby se další obětí stala jeho žena.

Ne dosti na tom. Místo aby – jak velí tradice – strávili letní dovolenou s královnou v Balmoralu, pobýval Harry s manželkou na jihu Francie. Během ní několikrát letěli soukromým letadlem včetně stroje zpěváka Eltona Johna. „Proč vedete tolik řečí o boji proti klimatickým změnám, když cestovat běžnou linkou se vám tak příčí?“ ptala se naštvaně britská veřejnost.

Olej do ohně přilil mladý manželský pár i tím, když oznámil, že s královnou nebude ani o Vánocích. Přitom Den díkuvzdání prožil u Meghaniny matky. Pobyt za oceánem si Harry s manželkou protáhnou na šest týdnů.





Peníze od milionáře

Mezitím se na veřejnost provalila další klopýtnutí Windsorů. Bulvár odhalil, že nejstarší vnučka královny, Zara Tindallová (38), která se narodila z prvního manželství princezny Anny s Markem Phillipsem, dostává každý rok od hongkongského milionáře Johnnyho Hona v hotovosti sto tisíc liber (tři miliony Kč), a to za „poradenské služby“.

Ukázalo se rovněž, že si boháč rad poskytovaných příslušníky britské královské rodiny docela považuje. Princezně Anně, matce Zary, už za stejnou činnost vyplatil na dlaň více než 300 tisíc liber (9 milionů Kč). I když nejde samozřejmě o žádný kriminální přečin, obyčejní obyvatelé Spojeného království se naštvaně dotazují: „Platíme snad koruně málo?“

Královna Alžběta II., princ Andrew a princ Harry. Foto: Profimedia.cz

Nejhorší nakonec

Uvedené přešlapy windsorské dynastie zůstávají daleko za potížemi prince z Yorku. „V novodobé historii královské rodiny stěží najdeme záležitost, která by představovala větší skandál,“ shodují se pozorovatelé.

Advokát David Boies, právní zástupce pěti žen podle obžaloby zneužitých Epsteinem, prohlásil pro stanici BBC, že by Andrew měl vypovídat před americkým soudem. Všech pět žen totiž potvrdilo, že nechyběl u toho, když se v Epsteinových domech prováděly „masáže“. Virginia Guiffreová, za svobodna Robertsová, trvá na tom, že ji jako sexuální otrokyni donutil k pohlavnímu styku s princem. V televizním vystoupení požádala v New Yorku britskou veřejnost, aby jí pomohla při prosazení spravedlnosti.

Poznamená Andrewův skandál, který nelze jen tak lehce zamést pod koberec, vztah Britů k monarchii? Podle průzkumů veřejného mínění si v současnosti většina z nich přeje její zachování a republikánským skupinám podporovatelé spíše ubývají.

I novináři píšící o královské rodině ale uznávají, že názor na panovnickou rodinu se z velké části zakládá na skutečném respektu k třiadevadesátileté panovnici, plnící si vzorně a bez ohledu na věk hezkou řádku povinností. Ustála toho nemálo – vzpomeňme jen, jak se od ní britská veřejnost odvrátila v září 1997, kdy došla k nepodloženému závěru, že nepřímo může za tragickou smrt snachy, tolik oblíbené, až fanaticky zbožňované princezny Diany.